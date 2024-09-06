بين 3815 جهة عربية وعالمية.. "غُروس الخيرية" تنال جائزة الشارقة للاتصال 2024م

يُذكر أن من أبرز الجهات الحكومية السعودية التي حققت تلك الجائزة في دورتها السابقة لعام 2023م: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث حققت الوزارة المركز الأول عن فئة "أفضل ممارسة اتصال رافقت حملات تطوعية"، كما فاز بها أيضًا بذات العام: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والذي فاز بالمركز الأول عن فئة "أفضل الحملات للتأثير الإيجابي في وعي وممارسات الشباب".