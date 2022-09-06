"الأرصاد" تعقد مؤتمرًا صحفيًّا عبر مساحة "تويتر"

يعقد المركز الوطني للأرصاد بعد غدٍ، مؤتمرًا صحفيًّا عبر مساحة "تويتر"؛ لتوضيح أهم ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام الأرصاد، وذلك ضمن اللقاءات المفتوحة التي يعقدها المركز دوريًّا بمشاركة عدد من وسائل الإعلام المختلفة.
ويشارك في المؤتمر الذي يعقد الساعة 9 مساءً، ولأول مرة على مستوى الجهات الحكومية، كل من: المستشار القانوني للمركز فيصل الزهراني، ومدير العمليات عبدالعزيز الحربي، فيما يدير المؤتمر الذي يستمر ساعة ونصف الساعة الناطق الرسمي للمركز حسين القحطاني.
وكان المركز قد أصدر بيانًا في وقت سابق أعلن فيه بدء حصر وتسجيل الأجهزة والأنظمة الأرصادية عقب صدور اللائحة التنفيذية لنظام الأرصاد التي تتضمن الإجراءات التنظيمية لخدمات الأرصاد الجوية ودور المركز في إصدار تراخيصها.