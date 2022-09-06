"الأرصاد" تعقد مؤتمرًا صحفيًّا عبر مساحة "تويتر"

يعقد المركز الوطني للأرصاد بعد غدٍ، مؤتمرًا صحفيًّا عبر مساحة "تويتر"؛ لتوضيح أهم ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام الأرصاد، وذلك ضمن اللقاءات المفتوحة التي يعقدها المركز دوريًّا بمشاركة عدد من وسائل الإعلام المختلفة.