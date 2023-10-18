حديقة الحيوان المغلقة بجدة تقدم تجربة استثنائية تتمثل في "بحيرة الفلامنجو"

تندرج حديقة الحيوان المغلقة بجدة، كواحدة من أهم الوجهات السياحية، إذ تستقطب عددًا كبيرًا من الزوّار حيث تُصنّف الحديقة المكان المناسب لمُحبي الحيوانات، التي تقع في وسط جدة على مساحة 7500 متر مربع، في حين تُمكّن الحديقة الزوار من الاقتراب والتفاعل والتعرف على الحيوانات الأليفة والصديقة والنادرة، بجانب الاستمتاع بالعروض والأنشطة الترفيهية التي تناسب جميع الأعمار.