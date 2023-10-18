حديقة الحيوان المغلقة بجدة تقدم تجربة استثنائية تتمثل في "بحيرة الفلامنجو"

تندرج حديقة الحيوان المغلقة بجدة، كواحدة من أهم الوجهات السياحية، إذ تستقطب عددًا كبيرًا من الزوّار حيث تُصنّف الحديقة المكان المناسب لمُحبي الحيوانات، التي تقع في وسط جدة على مساحة 7500 متر مربع، في حين تُمكّن الحديقة الزوار من الاقتراب والتفاعل والتعرف على الحيوانات الأليفة والصديقة والنادرة، بجانب الاستمتاع بالعروض والأنشطة الترفيهية التي تناسب جميع الأعمار.
ويلفت نظر زائر الحديقة "بحيرة الفلامنجو"، التي تكتظ بعدد من طيور الفلامنجو، الذي يتميز بريش ومنقار ذي لون وردي فاتح، ويطير بسرعة تصل إلى 60 كيلومترًا تقريبًا ومتوسط عمره يصل إلى 40 سنة، وقد ينام وهو واقف على ساقيه الطويلة، ويرمز طائر الفلامنجو بلونه الوردي، إلى السعادة والاتزان والاستقرار النفسي.
يُذكر أن الحديقة التي تقام بتنظيم من "تقويم فعاليات جدة"، تستقبل زوارها يوميًا من الساعة 4 عصرًا وحتى 11 مساءً، حيث تقدم للأهالي والزوار من محبي الحيوانات والحياة البريّة تجارب متميزة للاستمتاع بأجواء الغابة من خلال التفاعل مع عدد كبير من الحيوانات المفترسة والنادرة، والحيوانات الأليفة، والطيور والزواحف، تحت سقف واحد.