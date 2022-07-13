8 أبعاد لمشروع تطوير "المساجد التاريخية" وإثراء لتجربة الحاج والمعتمر

أوضح متخصص في التربية السياحية أن مشروع تطوير المساجد التاريخية الذي أطلقه سمو ولي العهد في مرحلته الثانية يحمل ثمانية أبعاد مهمة هي: البعد الديني، البعد التاريخي، البعد الثقافي، البعد العلمي، البعد التراثي، البعد السياحي، البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي.