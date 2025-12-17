تقلبات جوية تضرب 13 منطقة: أمطار ورياح وصقيع وضباب وتحذيرات مشددة

أصدر المركز الوطني للأرصاد سلسلة من التنبيهات الجوية شملت 13 منطقة في المملكة، متوقّعًا هطول أمطار متفاوتة الغزارة، ورياحًا قوية، وموجات باردة، إلى جانب تدنٍ في مدى الرؤية بسبب الضباب والرياح والغبار، مع استمرار التأثيرات حتى مساء الخميس 18 ديسمبر 2025.
في المنطقة الشرقية، رُفع الإنذار إلى اللون الأحمر في عدد من محافظاتها مثل الدمام، الخبر، الجبيل، القطيف، رأس تنورة، الأحساء، وبقيق، متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة، صواعق رعدية، جريان للسيول، وتساقط البرد، وتستمر هذه الحالة حتى مساء الخميس.
منطقة الرياض أيضًا كانت ضمن نطاق الإنذارات، إذ تُتوقع أمطار غزيرة ورياح نشطة تشمل العاصمة وعددًا من المحافظات، تبدأ فجر الخميس وتستمر حتى المساء، مع تأثيرات تشمل السيول والصواعق وتدنٍ في مدى الرؤية.
وفي منطقة عسير، صدرت تنبيهات بالأمطار الخفيفة تشمل أبها، خميس مشيط، النماص، بلقرن، سراة عبيدة، الحرجة، ظهران الجنوب، والفرشة، مع رياح نشطة وصواعق رعدية تستمر من صباح الخميس حتى المساء.
أما مكة المكرمة، فشهدت تحذيرات من رياح شديدة تشمل جدة، الليث، رابغ، والشعيبة، بسرعة تصل إلى 59 كم/ساعة، تتسبب في شبه انعدام الرؤية وارتفاع الأمواج، بينما تسود رياح نشطة على القنفذة طوال النهار.
منطقة المدينة المنورة سُجل فيها نشاط للرياح في ينبع والرايس والعلا وخيبر، مع تدنٍ في الرؤية وارتفاع الموج، وتستمر الحالة حتى مساء الخميس.
وشهدت منطقة القصيم تحذيرات حمراء في بريدة، عنيزة، الرس، والمذنب، نتيجة أمطار غزيرة ورياح شديدة، مع سيول وتساقط برد وصواعق رعدية، تنتهي الحالة ظهر الخميس.
منطقة حائل تأثرت برياح نشطة وأمطار متوسطة وتساقط ثلوج خفيفة، خاصة في حائل وموقق والسليمي والغزالة والحائط، حيث تبدأ التأثيرات مساء الأربعاء وتستمر حتى صباح الخميس.
في الجوف، شملت التحذيرات ضبابًا كثيفًا في القريات وطبرجل، أدى إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ويستمر حتى صباح الخميس.
منطقة تبوك تنوعت فيها الحالات بين رياح شديدة في الوجه وأملج، ورياح نشطة على تيماء وضباء، إضافة إلى موجة باردة في تيماء وتبوك مع انخفاض الحرارة إلى ما دون الصفر، وتكوّن الصقيع، بجانب ضباب خفيف بدءًا من مساء الأربعاء حتى صباح الخميس.
منطقة جازان سُجلت فيها أمطار متوسطة على جازان، فرسان، والدرب، في حين هطلت أمطار خفيفة على العارضة، العيدابي، فيفا، وهروب، مع نشاط للرياح وصواعق رعدية.
الحدود الشمالية شهدت تأثيرات الضباب الكثيف وشبه انعدام للرؤية في عرعر، طريف، ورفحاء، تبدأ من مساء الأربعاء وتستمر حتى صباح الخميس.
كما أُدرجت منطقة نجران في التنبيهات مع توقعات بأمطار خفيفة ورياح نشطة وصواعق رعدية، فيما أُضيفت الباحة بتنبيه مماثل في عدد من محافظاتها.