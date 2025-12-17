تقلبات جوية تضرب 13 منطقة: أمطار ورياح وصقيع وضباب وتحذيرات مشددة

في المنطقة الشرقية، رُفع الإنذار إلى اللون الأحمر في عدد من محافظاتها مثل الدمام، الخبر، الجبيل، القطيف، رأس تنورة، الأحساء، وبقيق، متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة، صواعق رعدية، جريان للسيول، وتساقط البرد، وتستمر هذه الحالة حتى مساء الخميس.