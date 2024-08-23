رئيس جامعة شقراء يلتقي الطلبة المستجدّين ويحثّهم على التواصل مع الأساتذة

ورفع رئيسُ جامعة شقراء الشكرَ لمقام القيادة على الدعم اللامحدود لقطاع التعليم بالمملكة بكافة مؤسساته؛ ومنها جامعة شقراء، وعلى ما تقدّمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات تعليمية مجانية ذات جودة عالمية وخدمات متنوعة تهدف لتعزيز حياة المواطن، داعيًا الطلبةَ إلى استشعار ما تقدمه الحكومة الرشيدة لهم من خدمات متنوعة، وحثّهم على الحفاظ على اللحمة الوطنية واستشعار ذلك كمسؤولية لكل شخص تجاه هذا الوطن.