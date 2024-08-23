رئيس جامعة شقراء يلتقي الطلبة المستجدّين ويحثّهم على التواصل مع الأساتذة

التقى رئيسُ جامعة شقراء الدكتور بالطلاب المستجدّين والطالبات المستجدّات خلال "ملتقى افتراضي" نظّمته الجامعة ضمن برامج متنوعة إرشادية وتوعوية وصحية وتعريفية قدمتها الجامعة.
ورحّب رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف بطلاب وطالبات الجامعة المستجدّين من مختلف الكليات، وبارك لهم التحاقهم بالجامعة وانتقالهم من الدراسة بالمرحلة الثانوية إلى الدراسة الجامعية.
وحثّهم على ضرورة استغلال أوقاتهم في كل ما يفيد ويساهم في صقل مهاراتهم التعليمية والشخصية، وأهمية مدّ جسور التواصل مع أساتذة ومنسوبي الجامعة بكل الطرق التي تحقّق المصلحة لهم في جميع النواحي.
ورفع رئيسُ جامعة شقراء الشكرَ لمقام القيادة على الدعم اللامحدود لقطاع التعليم بالمملكة بكافة مؤسساته؛ ومنها جامعة شقراء، وعلى ما تقدّمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات تعليمية مجانية ذات جودة عالمية وخدمات متنوعة تهدف لتعزيز حياة المواطن، داعيًا الطلبةَ إلى استشعار ما تقدمه الحكومة الرشيدة لهم من خدمات متنوعة، وحثّهم على الحفاظ على اللحمة الوطنية واستشعار ذلك كمسؤولية لكل شخص تجاه هذا الوطن.
ثم استعرض "السيف" دور جهات الجامعة من عمادات وإدارات متنوعة في تهيئة البيئة التعليمية المناسبة والآمنة لكل طالب وطالبة.
وأكّد أن جميع منسوبي ومنسوبات الجامعة يعملون كفريق عمل واحد لخدمة مصالح الطلبة لضمان حصولهم على خدمات تعليمية ومناشط لاصفية تليق بالوطن ورؤيته الطموحة، داعيًا الطلبة لتحمل المسؤولية تجاه جميع مقدرات وممتلكات الجامعة والحفاظ عليها.
وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية سعي الطلبة للاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الجامعة مثل خدمات الإرشاد الجامعي والنفسي، بالإضافة للاستفادة من الخدمات التقنية وغير التقنية من مناشط طلابية وخدمية.
وفي ختام كلمته أشاد "السيف" بتنوع وتكامل برنامج التهيئة للطلبة المستجدّين، مقدمًا شكره لفريق العمل على تميزه في إعداد وإخراج هذا البرنامج.