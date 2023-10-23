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ولي العهد يتلقى رسالة من أمير قطر حول العلاقات الأخوية بين البلدين
"الخريجي" استقبل "العطية" وبحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رسالة خطية، من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تتعلق بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
وتسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله اليوم في ديوان الوزارة بالرياض، سفير دولة قطر لدى المملكة بندر محمد العطية.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.