كأس العالم للرياضات الإلكترونية شاهد على ريادة المملكة والنهضة الشاملة فيها

وفي لقاء خاص مع وكالة الأنباء السعودية "واس"، بارك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، هذا الإنجاز، مؤكدًا أن "فالكونز" رفع راية الوطن عاليًا للمرة الثانية، وأن الفرق السعودية الأخرى قدّمت مستويات مبهرة وكانت وشيكة أن تخطف اللقب، مشددًا على أن ما قدمته تلك الفرق يفوق الوصف ويعكس طاقات شبابية استثنائية تثبت أن المملكة تمضي بخطى واثقة نحو العالمية. وأوضح سموه أن ما تحقق اليوم ليس إلا ثمرة لرؤية قيادية واضحة جعلت من الألعاب الإلكترونية جزءًا من مسارات التحول الكبرى لرؤية 2030، بوصفها صناعة متكاملة تحمل في طياتها أبعادًا اقتصادية وثقافية وسياسية.