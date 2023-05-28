روعة الأجواء الماطرة بعفيف تدفع المتنزهين إلى الخروج والاستمتاع بالمياه الجارية والشعاب

ومن جانب آخر، نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق ‏مستخدمي الطرق في كلٍّ من (العيص، الحناكية، المهد) للتوقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وأتربة مثارة، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، ودعتهم إلى أخذ الحيطة أثناء القيادة.