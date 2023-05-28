روعة الأجواء الماطرة بعفيف تدفع المتنزهين إلى الخروج والاستمتاع بالمياه الجارية والشعاب

شهدت محافظة عفيف، مساء اليوم الأحد، هطول أمطار خفيفة إلى ما دون المتوسطة، حيث خضبت الأرض غرب المحافظة بجداول المياه، ولطفت الأجواء، ومازالت البروق مشاهدة في سماء المحافظة.
وتفصيلاً، دفعت الأمطار ببعض الأهالي والمتنزهين إلى الخروج بأسرهم للاستمتاع بمشاهد المياه الجارية في الشعاب الصغيرة والأجواء اللطيفة.
ومن جانب آخر، نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق في كلٍّ من (العيص، الحناكية، المهد) للتوقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وأتربة مثارة، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، ودعتهم إلى أخذ الحيطة أثناء القيادة.