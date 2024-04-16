محليات

إحباط تهريب 120 كجم قات بالدائر بجازان.. في ضربة ناجحة لحرس الحدود

جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص
إحباط تهريب 120 كجم قات بالدائر بجازان.. في ضربة ناجحة لحرس الحدود

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، تهريب (120) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa؛ مؤكدة معالجة جميع البلاغات بسرية تامة.

جازان
الدوريات البرية لحرس الحدود

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