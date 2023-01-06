بث مباشر غداً.. "تجربة التحول بالسوق المالية السعودية" يستعرضها "متمم"

ويسلط المشاركون ،خلال اللقاء، الضوء على النمو في السوق المالية وأثره على المنظومة الاقتصادية بالمملكة، كما يناقشون أهمية التحول الرقمي في القطاع المالي وسوق تداول، إلى جانب فوائد انضمام تداول السعودية إلى مؤشرات الأسواق العالمية، كما يتطرقون إلى الحديث عن التطورات المتلاحقة في السوق المالية وانعكاسها على المتعاملين فيها.