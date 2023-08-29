شركة المطاحن الأولى تبدأ مرحلتَها التدريبية الثالثة من مبادرة "المخبز السعودي" بالدمام

أعلنت شركةُ المطاحن الأولى، إحدى الشركات الرائدة في إنتاج وتوزيع منتجات الطحين والأعلاف في المملكة العربية السعودية؛ فتحَ باب التسجيل للمرحلة التدريبية الثالثة لمبادرة "المخبز السعودي" بمدينة الدمام عن طريق الرابط، والتي تهدف إلى تدريب وتأهيل 100 مشارك في مجال تحضير وصناعة المخبوزات، بعدما تم إكمال مرحلتين ناجحتين في كل من الرياض وجدة خلال السنة، وتمكين 300 متدرّب ومتدرّبة من الشباب السعودي لبناء كوادر وطنية مستعدّة لدخول سوق العمل وإحداث أثر واضح في المجال، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز الاقتصاد السعودي.

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