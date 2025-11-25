"الهيئة العامة للعقار" تُعلن بدء أعمال السجل العقاري لـ (168) حيًا بمنطقة الجوف

ويشمل التسجيل الأحياء التالية في منطقة الجوف محافظة دومة الجندل: (حي أصفان، حي السلام، حي الرديفة والرافعية، حي الدانة، حي الجوهرة، حي العزيزية، حي الصناعي، حي النزهة، حي المروج، حي الخالدية، حي المصيف، حي الوادي والبحيرات، حي التحكيم، حي خذماء، حي الغربي، حي البوادي)، والأحياء التالية في منطقة الجوف محافظة طبرجل: (حي الحزم، حي النظيم، حي الجوهرة، حي الزهور، حي الشعلة، حي العزيزية، حي الروابي، حي الخزامى، حي النسيم، الشفاء، حي الزيتون، حي النخيل، حي حدرج، حي الصفاء، حي الربوة، حي النزهة، حي المروة، حي الربيع، حي المنتزة، حي النفل، حي الخالدية)، والأحياء التالية في منطقة الجوف محافظة القريات: (جزءًا من حي النرجس، جزءًا من حي غطي، حي السلام، حي الفيصلية، حي البستان، حي المنار، حي الربوة، حي العزيزية، حي الأندلس، حي السليمانية، حي الجوهرة، جزءًا من حي العقيلة الشمالية، جزءًا من حي غطي، حي الشفاء، جزءًا من حي النرجس، جزءًا من حي العقيلة الجنوبية، جزءًا من حي الشروق، جزءًا من حي الربيع، جزءًا من حي الإزدهار، حي الندى، حي البادية، حي النفل، حي الزيتون، حي الصناعية، حي الصفاء، حي الدعبوسية، حي غرناطة، حي حصيدة، حي النخيل، حي الرفاع، حي الريحان، حي الفرسان، حي الرسالة، حي الياسمين، حي الورود)، كما يشمل التسجيل (2353 قطعة عقارية في محافظة صوير)، مُبينةً بأنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.