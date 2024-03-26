"دهانات الجزيرة" تبتكر دهان "ملتي كلر" المقاوم للظروف الجوية القاسية لواجهات خارجية ذات جمالية فريدة تدوم طويلاً

ابتكرت "دهانات الجزيرة" الشركة الرائدة في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منتج"ملتي كلر"، وهو دهان خارجي فريد من نوعه يتميّز بالمتانة والمقاومة العالية للظروف الجوية القاسية والأشعة فوق البنفسجية، ليصنع واجهة منزل ذات جمالية تدوم طويلاً.
ولطالما اهتم خبراء "دهانات الجزيرة" بابتكار دهانات تجعل من واجهات المنازل لوحات فنيّة مميزة، تجمع ما بين ثبات اللون وجماليته، دون أن يغفلوا عن ميزة جودة الدهان وقدرته على حماية المنزل من مختلف الظروف الجوية، كما يوصون باستخدام دهان "ملتي كلر" للتطبيقات الخارجية لإضفاء طابع الفخامة والرقي على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والطوب الفخاري، لواجهات القصور والمنازل والفنادق والمؤسسات التعليمية والمباني السكنية والتجارية والصناعية أيضاً.
وتضع "دهانات الجزيرة" جميع جهودها في سبيل التجديد المستمر وتقديم أعلى مستويات الجودة في منتجاتها، حيث تعتمد وبشكل رئيسي على مبادئ الإبداع والتطوير لتقديم حلول ومنتجات مبتكرة تلبي تماماً احتياجات وتطلعات عملائها المتنوعة، استمراراً لريادتها في مجال الدهانات والحلول الإنشائية، وتميّزها بروح الابتكار والتفاني، مع حرصها على استخدام أحدث التقنيات والمواد لضمان الجودة والأداء المتميز.