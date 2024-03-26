"دهانات الجزيرة" تبتكر دهان "ملتي كلر" المقاوم للظروف الجوية القاسية لواجهات خارجية ذات جمالية فريدة تدوم طويلاً

ولطالما اهتم خبراء "دهانات الجزيرة" بابتكار دهانات تجعل من واجهات المنازل لوحات فنيّة مميزة، تجمع ما بين ثبات اللون وجماليته، دون أن يغفلوا عن ميزة جودة الدهان وقدرته على حماية المنزل من مختلف الظروف الجوية، كما يوصون باستخدام دهان "ملتي كلر" للتطبيقات الخارجية لإضفاء طابع الفخامة والرقي على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والطوب الفخاري، لواجهات القصور والمنازل والفنادق والمؤسسات التعليمية والمباني السكنية والتجارية والصناعية أيضاً.