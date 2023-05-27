مركز الملك سلمان يواصل توزيع المساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال في إدلب ودعم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في حجة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 762 سلة غذائية و762 حقيبة نظافة في مدينتي بنش وطعوم التابعة لمحافظة إدلب بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها 762 أسرة، ضمن مشروع الاستجابة العاجلة لمتضرري الزلزال في سوريا لعام 2023م.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.
كما قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 5.814 مستفيدًا خلال شهر أبريل من 2023م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وراجع عيادة الطوارئ 793 شخصاً، وعيادة الباطنية 794 مستفيداً، وعيادة الوبائيات 4.227 مريضاً. وفي الخدمات المساندة استفاد من قسم العزل 5 مرضى، وقسم المختبر 1.189 مريضًا، كما تم صرف الأدوية لـ 5.669 فردًا، واستقبل قسم الملاحظة 1.682 شخصاً، في حين جرى تنفيذ 13 نشاطاً للتخلص من النفايات.
من ناحية أخري، دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الدفعة الجديدة من مشروع توزيع التمور في حضرموت الوادي، والذي يأتي ضمن مشروع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية للعام 2023م.
وسيجري خلال هذه المرحلة توزيع 3.000 كرتون تمر للأسر الأشد احتياجاً والنازحين في المخيمات الموجودة بالمحافظة وأسر ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشاد مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء أحمد عمر باحشوان بالدعم السخي المقدم من المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة المحتاجين والنازحين في مختلف المحافظات اليمنية.
يذكر أن المشروع يتضمن توزيع 625.000 كرتون تمر تزن 5.000 طن يستفيد منها 625.000 أسرة في 13 محافظة يمنية، خصص منها 36 ألف كرتون تمر لحضرموت الوادي. ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف دول العالم.