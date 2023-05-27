مركز الملك سلمان يواصل توزيع المساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال في إدلب ودعم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في حجة

وراجع عيادة الطوارئ 793 شخصاً، وعيادة الباطنية 794 مستفيداً، وعيادة الوبائيات 4.227 مريضاً. وفي الخدمات المساندة استفاد من قسم العزل 5 مرضى، وقسم المختبر 1.189 مريضًا، كما تم صرف الأدوية لـ 5.669 فردًا، واستقبل قسم الملاحظة 1.682 شخصاً، في حين جرى تنفيذ 13 نشاطاً للتخلص من النفايات.