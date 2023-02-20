وزير الخارجية: المملكة سخرت الإمكانات كافة لخدمة القضايا الإنسانية دون تمييز عرقي أو ديني

وقال وزير الخارجية: "انطلاقًا من القيم المستمدة من ديننا الإسلامي الحنيف، فقد دَأَبَ ملوك المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يدي الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - وأبنائه البررةِ من بعده، وصولاً إلى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على تسخير الإمكانات كافة من أجل خدمة القضايا الإنسانية ومد يد العون لرفع المعاناة عن المتضررين وإغاثة الملهوفين أينما وجدت الحاجة، دون تمييز عرقي أو ديني".