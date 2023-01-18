بالفيديو.. الشاعر "محمد السكران" لـ"يا هلا بالعرفج": المشي يساعدني على التأمُّل وتركيب القصيدة

استعرض عامل المعرفة مقطع فيديو في فقرة المشي وهو يمشي مع الشاعر "محمد السكران"، تحدَّث من خلاله عن علاقته بالمشي، وقال: إن المشي من المحفزات الأدبية للقريحة؛ فهو يساعد على التأمل وتركيب القصيدة. وأفاد بأن أهم قرار اتخذه وهو يمشي هو لقاؤه مع العرفج، وظهوره في برنامج يا هلا الذي يعتبره من المحطات الإعلامية المفصلية في حياة الإنسان. كما قال: إن كل حروف اللغة العربية لا تكفي في مدح زوجتي..!