بالفيديو.. الشاعر "محمد السكران" لـ"يا هلا بالعرفج": المشي يساعدني على التأمُّل وتركيب القصيدة

بالفيديو.. الشاعر "محمد السكران" لـ"يا هلا بالعرفج": المشي يساعدني على التأمُّل وتركيب القصيدة
استعرض عامل المعرفة مقطع فيديو في فقرة المشي وهو يمشي مع الشاعر "محمد السكران"، تحدَّث من خلاله عن علاقته بالمشي، وقال: إن المشي من المحفزات الأدبية للقريحة؛ فهو يساعد على التأمل وتركيب القصيدة. وأفاد بأن أهم قرار اتخذه وهو يمشي هو لقاؤه مع العرفج، وظهوره في برنامج يا هلا الذي يعتبره من المحطات الإعلامية المفصلية في حياة الإنسان. كما قال: إن كل حروف اللغة العربية لا تكفي في مدح زوجتي..!
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض عامل المعرفة كتاب "القصر الأحمر" للباحث "عبدالله اليامي"، هذا القصر الذي لا يُعتبر مجرد سكن، بل هو تاريخ وطن، كما أنه أول بناء مسلح في الرياض، وقد أهداه الملك عبدالعزيز للملك سعود عندما احترق قصره. كما عرض مقطعًا مرئيًّا للباحث وهو يروي قصة كتابه.
وفي فقرة البرواز استعرض البرنامج مقطع فيديو لرئيس فرقة الدرعية للعرضة السعودية "صالح العبدالواحد"، تحدّث من خلاله عن تاريخ العرضة السعودية، ومكانتها في الموروث السعودي.
وفي سياق فقرة سيرة وتر حكى الفنان حمدي سعد قصة أغنية "من فارق الخلان"، كلمات "عبدالله محمد البابطين"، وألحان الفنان "صالح السعيد".