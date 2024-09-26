"مركزي بريدة" ينهي معاناة مريضة وزنها 200 كيلوجرام

ولفت "التجمع" إلى أن فريق أطباء التخدير بقيادة استشاري التخدير الدكتور فهد العيسى، عمل على خفض واستقرار ضغط الدم للمريضة حتى يصبح التدخل الجراحي أمرًا ممكنًا، مشيرًا إلى أنه بعد الانتهاء من كل الاحترازات الطبية قام الفريق الطبي بالمركز بقيادة استشاري جراحة السمنة الدكتور مانع البليهي بإجراء تدخل جراحي بواسطة المنظار لتكميم المعدة، تحت التخدير الكامل.