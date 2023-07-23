عن السائق الإضافي في بوليصة التأمين.. "نسيب": أرجو من "البنك المركزي" إيقاف هذا القرار التعجيزي من شركة التأمين

وفي مقاله "شركات التأمين يا معالي المحافظ" بصحيفة "المدينة"، يقول نسيب: "باسم كل المواطنين الذين يتعاملون مع شركات التأمين، وباسم كل الذين يعانون مع ومن هذه الشركة التي اختارت أن تسرق سراً؛ بعض المزايا التي تقدمها لعملائها، والذين وجدوا أنفسهم في ورطة حقيقية معها، حين قررت فجأة ضرورة إضافة السائق الإضافي ضمن شروط بوليصة التأمين، بينما كانت في السابق تسمح للسائق بعمر 25 عاماً، والذي يملك رخصة قيادة سارية المفعول، أن يقود السيارة المؤمن عليها، وتشمله التغطية، وفي هذا القرار تهرُّب عجيب وتعب كبير يفرض على صاحب السيارة أن يعيش في عالمه مع نفسه، وأن (لا) يتعامل مع أحد حتى في أصعب الظروف.. فعلى سبيل المثال لو تعطلت سيارة سائق البيت، وأردت أن تحل المشكلة، وتعطيه سيارتك ليقودها، وتعرَّض لحادث، هنا تأتي الإشكالية التي تضعك في مشكلة أكبر من الأولى بكثير، وفي هذا ظلمٌ بيِّن..!!".