تطبيق الجزاءات بحدّها الأقصى.. خُطة رقابيّة مكثّفة على مرافق طرق الحج بالطائف

وضعت أمانة الطائف، خُطة رقابيّة مكثّفة لمتابعة محطات الوقود، والمحال المجاورة لها، والمطاعم، والمطابخ، ومراكز التموينات الغذائية، والاستراحات الواقعة على طرق الحج العامة والسريعة التي ترتبط بالطائف؛ لضبط أيّ تجاوزاتٍ للنظافة والاشتراطات الصحية أو أيّ مخالفاتٍ قد تمسُّ صحة المستهلك، وذلك ضمن جهود "الأمانة" الرقابية لموسم حج العام الحالي.
ووفقاً لما أكّدته "الأمانة" لـ"سبق"، فإن أمين الطائف المهندس عبدالله الزايدي؛ وجّه 10 بلديات مرتبطة بضرورة تكثيف جهودها الرقابية، خاصةً أنها تخدم مواقع مهمة على طرق الحج والعمرة في رنية وتربة والخرمة والمويه وبني سعد وقيا وميسان والمحاني والقريع بني مالك وظلم، ومنع أيّ تجاوزاتٍ، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحدّها الأقصى على المخالفين حفاظاً على الصحة العامة.
كما ستشمل الخطة الرقابية جميع المنافذ البرية للطائف ومواقع الكثافة السكانية والمواقع السياحية مع استقبال البلاغات والشكاوى على مدار الساعة من خلال رقم البلاغات الموحّد (940)، والتنسيق بين الأمانة والجهات الخارجية والأمنية المعنية، وتقوم الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية بمتابعة الأسواق ومنافذ الطائف، إضافة إلى متابعة المطاعم والمطابخ والمخابز ومراكز التموينات الغذائية في نطاق خدمة كل فرع، وتشمل الخطة الرقابية جهود النظافة، ومراقبة تجاوزات البناء والإحداثات.