تطبيق الجزاءات بحدّها الأقصى.. خُطة رقابيّة مكثّفة على مرافق طرق الحج بالطائف

وضعت أمانة الطائف، خُطة رقابيّة مكثّفة لمتابعة محطات الوقود، والمحال المجاورة لها، والمطاعم، والمطابخ، ومراكز التموينات الغذائية، والاستراحات الواقعة على طرق الحج العامة والسريعة التي ترتبط بالطائف؛ لضبط أيّ تجاوزاتٍ للنظافة والاشتراطات الصحية أو أيّ مخالفاتٍ قد تمسُّ صحة المستهلك، وذلك ضمن جهود "الأمانة" الرقابية لموسم حج العام الحالي.