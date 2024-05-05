"المسند" يُقدم مقترحًا لاستزراع البراري: "أعطوني الضوء الأخضر وازهلوا الباقي"

اقترح نائبُ رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا" الدكتور عبدالله المسند؛ تفعيلَ دور الجمعيات البيئية، والأفراد من المواطنين والمقيمين، لمن يرغب في ممارسة هواية استزراع البراري.
وقال عبر منصة "إكس": إن استهداف 10 مليارات شجرة، من أجل مكافحة التصحر، والحدّ من زحف الرمال، ومن أجل تحسين المناخ، والحدّ من ارتفاع درجة الحرارة.
وأوضح أن ذلك عبر إعطاء دورات تدريبية، ثم تصريح خاص، من أجل الزراعة وفق منهجية ملزمة، لاستزراع الصحراء خلال موسم الأمطار، خصوصًا عقب هطول الأمطار الغزيرة.
وتابع "المسند": لنجعل المنافسة محتدمة، ولنسرع عملية التشجير، بدلًا من حصرها في نطاق زمني، ومكاني، ونظامي، ورقمي يؤخّر تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في هذا السياق.
وأضاف مستشهدًا: طالع التجربة الصينية الرائدة في تحويل الصحراء إلى جنات خضراء، تأمل في المقاطع المرفقة سهولة العملية.
وعقب بالقول: تخيل لو مجموعة متطوعة أعدّت مليون عود أثل سنويًّا، ووضعتها في حوض ماء حتى تُعرق، ثم نقلتها بعد مطر غزير في البراري، كيف ستكون النتيجة؟ وكم ستكون التكلفة؟ حتمًا ستكون زهيدة، والنتيجة مبهرة.
واختتم حديثه عبر منصة "إكس" قائلًا: "مركز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. كرمًا أعطوني الضوء الأخضر، وازهلوا الباقي، وبيني وبينكم الميدان، والتجربة الميدانية حاضرة وشاهدة لي".