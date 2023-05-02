شاهد.. مواطن سعودي يشارك عامله البنجلاديشي فرحة زواجه في بلاده ويوثق تفاصيلها

وحول نظرة الشعب البنغلاديشي للسعوديين، فهي فوق تصوري وتصور كل شخص سعودي ، مضيفًا: في حياتي لم ألق حفاوة وتقديرًا واحترامًا ومحبة كبيرة مثل ما وجدت، وذلك لأني سعودي، وانتمائي لبلد تضم الحرمين الشريفين، مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكان من بينهم حجاج ومعتمرين وموظفون سابقون حضروا للسعودية لا ينكرون أفضالها واهتمامها والتنظيم على مستوى الحج والعمرة، أو حتى على مستوى حفظ حقوقهم عندما كانوا عمالاً