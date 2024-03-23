مجموعة stc تسمح للملايين من زوار الحرمين بالارتباط بالعالم رقمياً.. وتسجل ارتفاعًا في حجم البيانات بـ 37%

سجلت شبكة مجموعة stc ممكن التحول الرقمي، أمس، أعلى حجم مكالمات صوتية في تاريخ الحرم المكي الشريف بارتفاع 35% عن العام الماضي وتمرير اكثر من 55% منها ولاول مرة عبر تقنيات الصوت الرقمية الحديثة نتيجة تركيز المجموعة على رفع كفاءة خدماتها عامًا بعد عام حيث يشهد هذا العام ولأول مرة الاستغناء عن تقنيات الجيل الثالث ضمن إستراتيجية المجموعة لاستغلال موارد الشبكة في رفع تجربة العملاء الصوتية والرقمية بشكل عام، كما تم تمكين الملايين من زوار الحرمين الشريفين في الارتباط بالعالم رقمياً عبر خدمات نوعية سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا كسرت فيه الرقم الذي تم تسجيله الأسبوع الماضي وبارتفاع 37%عن العام الماضي في حجم البيانات.