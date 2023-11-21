اليوم.. إطلاق أول شاحنة هيدروجينية في المملكة

وأفادت أن شركة المجدوعي حصلت على أول بطاقة تشغيل خاصة بشاحنات الهيدروجين في المملكة، والصادرة من بوابة نقل الإلكترونية، حيث تشمل أهداف إصدار بطاقة التشغيل توفير كل البيانات المتعلقة بالشاحنات، والتأكد من الالتزام بكل الاشتراطات، وضمان توفر المتطلبات الفنية للشاحنات، ورفع كفاءة وجودة الخدمات بالقطاع اللوجستي، والحفاظ على السلامة العامة، وتعزيز السلامة المرورية، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.