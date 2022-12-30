الشيخ "اللحيدان" و"بيليه" والملكة "إليزابيث".. أسماء مؤثرة تركت عالمنا في 2022

شهد عام 2022 وفاة أسماء خالدة في التاريخ، صنعت المجد طيلة حياتها، كان آخرها أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، الذي رحل في ديسمبر 2022 عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد أن ترك بصمة رياضية وإنسانية بعد مشاركته في وقف حرب أهلية مؤقتة في نيجيريا.
وفيما يأتي رصد لأبرز الشخصيات المؤثرة التي تركت عالمنا عام 2022:
رحلت الملكة إليزابيث الثانية عن عالمنا في سبتمبر 2022 بعد إتمام عامها الـ96، التي تعد أطول ملوك بريطانيا جلوسًا على العرش، بإجمالي فترة حكم 70 عامًا، بدأت عام 1952. وشهدت فترة حكمها تغيرات اجتماعية وتاريخية، انتهت بتخلي ابنها الأمير هاري عن منصبه الملكي، والاستقلال بحياته هو وزوجته ميغان بعيدًا عن القصر الملكي.
وأحزن الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات العالم العربي برحيله في مايو عام 2022 عن عمر ناهز 73 عامًا، وتم تنكيس الأعلام 40 يومًا على مستوى الإمارات حدادًا عليه.
كانت الإعلامية المناضلة شيرين أبو عاقلة أبرز الشخصيات الراحلة في عام 2022، التي تركت عالمنا في مايو من العام نفسه عن عمر يناهز 51 عامًا، في مشهد حزين بعد إطلاق وابل من الرصاص عليها من جهة جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وكان الفنان هشام سليم من بين الراحلين بشكل مفاجئ في سبتمبر عن عمر يناهز 64 عامًا، وذلك بعد معاناته الشديدة مع مرض السرطان، التي انتهت برحيله.
وشهد العام كذلك رحيل فضيلة الشيخ صالح محمد اللحيدان، عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية، الذي تُوفي في يناير 2022 بعد رحلة طويلة مع المرض. وكذلك الشيخ أحمد الحواشي، إمام وخطيب الجامع الكبير في مدينة خميس مشيط، الذي تُوفي في شهر ديسمبر 2022 إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة؛ أودت بحياته.