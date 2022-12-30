الشيخ "اللحيدان" و"بيليه" والملكة "إليزابيث".. أسماء مؤثرة تركت عالمنا في 2022

رحلت الملكة إليزابيث الثانية عن عالمنا في سبتمبر 2022 بعد إتمام عامها الـ96، التي تعد أطول ملوك بريطانيا جلوسًا على العرش، بإجمالي فترة حكم 70 عامًا، بدأت عام 1952. وشهدت فترة حكمها تغيرات اجتماعية وتاريخية، انتهت بتخلي ابنها الأمير هاري عن منصبه الملكي، والاستقلال بحياته هو وزوجته ميغان بعيدًا عن القصر الملكي.