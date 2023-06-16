"بسلام آمنين".. إطلاق الهوية الإعلامية البصرية واللفظية الموحدة لـ"حج 1444"

وتأتي الهوية اللفظية والبصرية منسجمة مع هوية الحج في الأعوام الماضية، وهي جزء من قول الله تعالى: {ادخلوها بسلام آمنين} في الآية الـ(46) من سورة الحجر؛ إذ تم الاكتفاء بكلمتَي {بسلام آمنين}. وتعني كلمة {بسلام} أي سالمين من الآفات، و{آمنين} أي من كل خوف.