"أمطار أعلى من المعدل".. "الأرصاد" يُصدر تقرير الحالة المناخية على المملكة خلال الشتاء

ويشهد شهر يناير الحالي ارتفاعًا في درجات الحرارة بنسبة احتمال تصل ما بين (50 - 70%) على جميع مناطق المملكة، وأن معدل درجات الحرارة أعلى من المعدل بمقدار درجة ونصف على معظم مناطق المملكة باستثناء أجزاء من مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الشرقية) فتكون بأعلى من المعدل بدرجة واحدة.