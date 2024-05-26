شاهد.. نائب أمير مكة يُدشّن ويضع حجر أساس 121 مشروعًا تنمويًّا بقيمة تتجاوز 14.7 مليار ريال

دشّن نائبُ أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، اليوم، في مقرّ الإمارة بمحافظة جدة؛ "59" مشروعًا تنمويًّا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة كلفتها أكثر من "4.8" مليار ريال. كما وضع سموّه حجر أساس "62" مشروعًا تنمويًّا لمنظومة البيئة في المنطقة بتكلفة تجاوزت "9.9" مليار ريال.
جاء ذلك بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي؛ حيث من المتوقّع أن تعود هذه المشاريع بالفائدة على سكان المنطقة، وتدعم الاستدامة البيئية والمائية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضح الوزير "الفضلي" أن المشاريع المدشنة تتضمّن إنشاء الهيئة السعودية للمياه مشروعًا يتضمّن إنشاء منظومة إنتاج جديدة تعمل بتقنية التناضح العكسي؛ بهدف رفع كفاءة الإنتاج، وتوسيع مصادر المياه وتعزيز الإمدادات في المنطقة بتكلفة إجمالية تجاوزت "1,9" مليار ريال"، كما نفذت مشروعين في مركز وادي قديد لتوريد وتنفيذ محطة أشياب و""3" خزانات بسعة تصميمية بلغت "11,500" متر مكعب بتكلفة تجاوزت "30" مليون ريال.
وأبان الوزير "الفضلي" أن شركة المياه الوطنية نفذت "22" مشروعًا مائيًّا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ لخدمة قاصدي بيت الله الحرام، ورفع كفاءة التوزيع اليومية لمياه الشرب، بتكلفة إجمالية تجاوزت "740" مليون ريال"، كما نفذت "7" مشروعات لدعم البنى التحتية، ورفع جودة المياه الموزعة، لخدمة "30" حيًّا في محافظة جدة، بتكلفة تجاوزت "51,5" مليون ريال، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ "3" مشروعات، لخدمة وتغذية أحياء جديدة في المحافظة، بتكلفة إجمالية تجاوزت "194" مليون ريال، بالإضافة إلى "5" مشاريع؛ لرفع نسبة التغطية بالخدمات المائية وإيصالها إلى المستفيدين بمحافظات: الليث، الخرمة، وتربة بتكلفة مالية تجاوزت "86" مليون ريال.
وبّين "الفضلي" أن مشاريع الصرف الصحي المدشّنة شملت ما نفذته الشركة السعودية لشراكات المياه؛ حيث نفذت مشروع محطة معالجة بيئية لمياه الصرف الصحي "المطار -2" المرحلة الأولى، بمشاركة القطاع الخاص، وبتكلفة مالية بلغت "845" مليون ريال.
وذكر أنّه وفي إطار زيادة نسبة التغطية بالخدمات البيئية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ فقد نفذت شركة المياه الوطنية "3" مشاريع بتكلفة مالية تجاوزت "99,6" مليون ريال، و"10" مشاريع شملت رفع كفاءة الشبكة القائمة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات المعالجة البيئية بعدة محافظات بالمنطقة، بتكلفة إجمالية تجاوزت "597" مليون ريال، بالإضافة إلى "3" مشاريع بمحافظة الطائف؛ لتعزيز البنى التحتية لمنظومة المعالجة البيئية ورفع نسبة التغطية بالخدمات، بتكلفة تجاوزت "47" مليون ريال، موضحًا أنّه تم تنفيذ مشروع للصرف الصحي بالقنفذة بتكلفة إجمالية تجاوزت "152" مليون ريال.
وأبان أن الوزارة قامت بتنمية المصادر البحرية وزيادة عدد الصيادين؛ من خلال تنفيذ مشروع لمرفأ الصيادين بمحافظة الليث، وعدد "5" أرصفة عائمة للصيادين وبقدرة استيعابية بلغت "240" مركب صيد، وبتكلفة إجمالية تجاوزت "38" مليون ريال، منوهًا إلى مواصلة المنظومة تقديم الخدمات لقطاع الزراعة بالمنطقة بدعم صغار المزارعين، وتنمية وتطوير الثروة الحيوانية، بوضع حجر أساس لمشروعين؛ لدعم البرامج الريفية وتنمية المنتجات المحلية بالمنطقة، بتكلفة تزيد على "18" مليون ريال.