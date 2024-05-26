شاهد.. نائب أمير مكة يُدشّن ويضع حجر أساس 121 مشروعًا تنمويًّا بقيمة تتجاوز 14.7 مليار ريال

وأبان الوزير "الفضلي" أن شركة المياه الوطنية نفذت "22" مشروعًا مائيًّا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ لخدمة قاصدي بيت الله الحرام، ورفع كفاءة التوزيع اليومية لمياه الشرب، بتكلفة إجمالية تجاوزت "740" مليون ريال"، كما نفذت "7" مشروعات لدعم البنى التحتية، ورفع جودة المياه الموزعة، لخدمة "30" حيًّا في محافظة جدة، بتكلفة تجاوزت "51,5" مليون ريال، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ "3" مشروعات، لخدمة وتغذية أحياء جديدة في المحافظة، بتكلفة إجمالية تجاوزت "194" مليون ريال، بالإضافة إلى "5" مشاريع؛ لرفع نسبة التغطية بالخدمات المائية وإيصالها إلى المستفيدين بمحافظات: الليث، الخرمة، وتربة بتكلفة مالية تجاوزت "86" مليون ريال.