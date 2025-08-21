محليات
"القيادة" تهنئ ملك المملكة المغربية بذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة ذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة بهذه المناسبة للملك محمد السادس.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.