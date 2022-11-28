في رد يطمئن أصحاب "الفواتير غير المسددة".. "إحكام": إقفال المنصة عن استقبال الطلبات فقط

أكدت منصة إحكام التابعة لعقارات الدولة أن إغلاق المنصة والذي حُدد له تاريخ اليوم 5/5، سيكون عن استقبال الطلبات فقط، وحول ما إذا كان القرار سيشمل الفواتير غير المسددة بيّنت أن تاريخ انتهاء الفاتورة هو الموضح في الفاتورة نفسها بعد إصدارها من قِبل المتقدم، وذلك في ردها على عددٍ من الاستفسارات.
وكانت "منصة" إحكام عملت على تمديد تواريخ عددٍ من الفواتير المنتهية بعد أن رفع أصحابها طلبات بذلك من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالمنصة.
وقال مستفيدون إن مشكلة الكثيرين تتمثل في "الفواتير" بعد أن أنهوا جميع المتطلبات. إما بعدم السداد أو انتهاء تاريخ الفاتورة حيث لا يتم فتحها إلا بطلب من خلال البريد الإلكتروني أو أصحاب الفواتير غير المنتهية، والتي تنتهي بعد إقفال المنصة بأشهر، مطالبين بفتح وتمديد جميع الفواتير للطلبات القائمة بشكل تلقائي دون الحاجة إلى رفع طلب حتى يتسنى لأصحابها السداد.
وقالوا: "أملنا كبير في المسؤولين بعقارات الدولة بالعمل على عدم ربط إغلاق المنصة والذي جدول له تاريخ اليوم 5/5، بالفواتير سواء المنتهية أو غير المنتهية حتى لا يضيع جهد الكثير منا ممن دفعوا رسومًا للمكاتب الهندسية لإنهاء إجراءات الرفع".
وكانت "إحكام" أكدت في منتصف الشهر الحالي أنها رصدت العديد من الملاحظات على عددٍ من الطلبات، منها طلبات لم يستكمل أصحابها سداد المقابل المالي.
يُذكر أن منصة إحكام تم إطلاقها على أنها الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملُّك العقارات، التي يقدمها المواطنون؛ إذ تقوم بالأعمال التنظيمية والفنية والإدارية كافة، والأعمال المساندة الأخرى التي تدعم لجان النظر في مهامها؛ للمساهمة في إثبات تملُّك العقار، وخلق بيئة عقارية موثوقة، وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية والموثوقية، ودراسة الطلبات، ويتم الرفع بالتوصيات إلى المقام السامي في كل طلب تملُّك.