في رد يطمئن أصحاب "الفواتير غير المسددة".. "إحكام": إقفال المنصة عن استقبال الطلبات فقط

أكدت منصة إحكام التابعة لعقارات الدولة أن إغلاق المنصة والذي حُدد له تاريخ اليوم 5/5، سيكون عن استقبال الطلبات فقط، وحول ما إذا كان القرار سيشمل الفواتير غير المسددة بيّنت أن تاريخ انتهاء الفاتورة هو الموضح في الفاتورة نفسها بعد إصدارها من قِبل المتقدم، وذلك في ردها على عددٍ من الاستفسارات. ‏