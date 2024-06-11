المملكة ترحب بتبنّي مجلس الأمن مشروع قرار الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بتبنّي مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار الذي قدّمته الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وصفقة لتبادل الرهائن، والعودة إلى المفاوضات السياسية؛ لإيجاد حلولٍ مستدامة للأزمة في غزة تنهي المعاناة الإنسانية في القطاع.