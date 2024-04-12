فعاليات العيد في الرياض.. فرحة تجمع الكبار والصغار

وعلى امتداد العاصمة توزعت الفعاليات والأنشطة في 13 متنزهًا وحديقة هي: السويدي، الأمير عبدالعزيز بن عياف، القادسية، المونسية 5، عكاظ، ضاحية لبن، الرائد 1، السنابل، حطين 2، أبي ذر الغفاري، حي الندوة، السعادة، والمركز الإداري بالحائر؛ تحقيقًا لاستراتيجية أمانة منطقة الرياض الهادفة لبناء شراكة مستديمة مع أفراد المجتمع ومشاركتهم جهود الارتقاء بجودة الحياة في المدينة.