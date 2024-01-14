"الصحفيين" تحدد 28 يناير الجاري موعدًا لعقد الجمعية العمومية

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة خالد المالك، إلى أنّ المجلس أقرّ جدول أعمال الجمعية العمومية المتضمن المصادقة على القوائم المالية للأعوام السابقة، والاطلاع على تقرير مجلس الإدارة خلال فترة عمله.

وأهاب بالزملاء المتفرغين الذين أكملوا إجراءات تسجيلهم في عضوية الهيئة، وسددوا رسوم العضوية عن السنة المالية 2023م؛ بحضور اجتماع الجمعية العمومية، ومن يرغب الترشّحَ لعضوية مجلس إدارة الهيئة الجديد عليه أن يقوم بتعبئة النموذج المعدّ لذلك قبل يوم 20 يناير الحالي.