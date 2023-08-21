كم من معلم زرع فينا محبة المدرسة! "السليمان": في طفولتي كان هذا اليوم أثقل أيام السنة!

ويؤكد "السليمان": أن أجواء المدارس اليوم مختلفة، وبيئتها أقل سطوة، والعلاقة مع المعلمين والمعلمات أكثر مرونة وودية مع تحولات المجتمع، وتغير العديد من قواعد التعامل مع الطلبة ومنع الضرب، لكن ما زال هناك من يمارس أسلوباً أكثر قسوة من الضرب مع طلابه، فاستخدام اللغة الخشنة أكثر إيذاء للنفس من الضرب للجسد، كما أن تعسف بعض المعلمين في التعامل وتلبية بعض الاحتياجات الأساسية للطلاب، مثل الشكوى من التعب أو الحاجة للذهاب لدورة المياه غير مقبول".