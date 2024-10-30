نقلة نوعية كبرى.. "كافد" تميط اللثام عن مشروع القطار الكهربائي

وتُشرف شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، على تطوير "كافد" الذي يُعد الوجهة الرئيسية للأعمال وأسلوب الحياة في المملكة والمحرك الرئيسي لطموحات الرياض الاقتصادية، حيث يمتد على مساحة 1.6 مليون متر مربع، تضم 95 مبنى على مستوى 5 فئات أصول متنوعة، تشمل المساحات المكتبية المتطورة، والمساكن الفاخرة، والمحال التجارية، وتجارب الضيافة، والفعاليات الترفيهية المتميزة، التي ترتبط جميعها بشبكة من ممرات العبور المخصصة للمشي، في بيئة حضرية تسهّل الوصول لجميع الخدمات الأساسية سيرًا على الأقدام في غضون 10 دقائق.