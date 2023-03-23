خادم الحرمين وولي العهد يُدشنان حملة "اكتتاب جود الإسكان الخيري" بتبرعين سخيين بمبلغ 150 مليون ريال

دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - ،اليوم، حملة "اكتتاب جود الإسكان الخيري" التي أطلقتها منصة "جود الإسكان"، بتقديمهما تبرعين سخيين بمبلغ (150) مليون ريال؛ حيث تبّرع خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بـ 100 مليون ريال، فيما تبّرع سمو ولي العهد - حفظه الله - بمبلغ 50 مليون ريال؛ وذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة على دعم سائر الجهود والمُبادرات التي تستهدف توفير مساكن للأسر الأشد احتياجًا.