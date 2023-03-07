"رحلة الفهم الأعمق لأقاليم المملكة الجيولوجية" تنطلق بمشاركة خبراء دوليين

بدأت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بتنفيذ أعمال اللجنة العلمية للتتابع الصخري التي تمهد لأعمال التخريط الجيولوجي بأعلى معايير الجودة والإتقان ضمن مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي، إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية.
وأوضحت الهيئة، اليوم، أنه تم استقطاب نخبة من علماء الجيولوجيا الدوليين والمحليين أمثال خبير الدرع العربي الشهير بيتر جونسون، وعالم التراكيب الدقيقة الهولندي كيس بشير، وخبير الدروع الأسترالي آلن كولنز، والخبير الدولي في تحديد أعمار الصخور وعضو اللجنة الدولية للتتابع الطبقي مارتن وايتهاوس، وخبير الدرع النوبي الفرنسي بيير نهلينج، والخبير النمساوي البروفيسور كورت شتيوي، والبروفيسور الأمريكي بوب ستيرن، وفائق قطان صاحب الخبرة المتميزة في أعمال التخريط الجيولوجي للدرع العربي.
وتهدف أعمال اللجنة في رحلتها، وفق حساب الهيئة على "تويتر"، للوقوف على التنوع الصخري والبنائي للدرع العربي، من أجل الوصول إلى فهم أعمق لبيئة تكوُّن الأقاليم الجيولوجية بالمملكة، ووضع نموذج لتتابع صخور الدرع العربي بناءً على نظرية الصفائح التكتونية التي سادت في مطلع السبعينيات من القرن الماضي، كما سيساعد هذا النموذج في التعرف على بيئات نشأة الخامات المعدنية.