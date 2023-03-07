"رحلة الفهم الأعمق لأقاليم المملكة الجيولوجية" تنطلق بمشاركة خبراء دوليين

وتهدف أعمال اللجنة في رحلتها، وفق حساب الهيئة على "تويتر"، للوقوف على التنوع الصخري والبنائي للدرع العربي، من أجل الوصول إلى فهم أعمق لبيئة تكوُّن الأقاليم الجيولوجية بالمملكة، ووضع نموذج لتتابع صخور الدرع العربي بناءً على نظرية الصفائح التكتونية التي سادت في مطلع السبعينيات من القرن الماضي، كما سيساعد هذا النموذج في التعرف على بيئات نشأة الخامات المعدنية.