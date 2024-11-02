480 ألف طالب وطالبة في جدة ورابغ وخليص يبدؤون اختبارات الفصل الدراسي الأول غدًا"

أكملت إدارةُ تعليم جدة استعداداتِها لاستقبال أكثر من 480 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية؛ استعدادًا لبدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول غدًا الأحد. وتشمل الاختباراتُ طلابَ وطالبات المرحلتين الثانوية والمتوسطة، وكذلك المرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلى الصف السادس، في مدارس جدة ورابغ وخليص.