480 ألف طالب وطالبة في جدة ورابغ وخليص يبدؤون اختبارات الفصل الدراسي الأول غدًا"

أكملت إدارةُ تعليم جدة استعداداتِها لاستقبال أكثر من 480 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية؛ استعدادًا لبدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول غدًا الأحد. وتشمل الاختباراتُ طلابَ وطالبات المرحلتين الثانوية والمتوسطة، وكذلك المرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلى الصف السادس، في مدارس جدة ورابغ وخليص.
وأكدت منال اللهيبي المدير العام للتعليم بجدة، أن حوالي 1700 مدرسة قد استكملت تحضيراتها لاستقبال الطلاب، بعد إنهاء الاختبارات العملية والشفهية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن الإدارة تعمل على توفير بيئة ملائمة تضمن سير الاختبارات بسلاسة. كما أشادت "اللهيبي" بجهود إدارات المدارس وكافة منسوبيها، ودعت إلى تكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة لضمان متابعة الطلاب خلال فترة الاختبارات.
وأضافت: أن الاختبارات تشكل فرصة للطلاب لإثبات تفوُّقهم وتطوير مهاراتهم، معربةً عن أمنياتها بالتوفيق والنجاح للجميع.