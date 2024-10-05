مدير "تعليم القويعية" ينوه بالدعم اللامحدود من القيادة للمعلمين والمعلمات

في إطار احتفاء "تعليم القويعية" باليوم العالمي للمعلمين، الذي يوافق الخامس من أكتوبرمن كل عام، نوه مدير تعليم القويعية صالح بن عبدالله الزهراني باهتمام المملكة بالمعلم والتعليم منذ عهد المؤسس -رحمه الله- إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- مشددًا على أن القيادة تولي جل اهتمامها بالتعليم والدعم اللامحدود للمعلمين والمعلمات وتوفير البيئة المناسبة، كما أشاد مجلس الوزراء بالمعلمين والمعلمات ودورهم التربوي في بناء الأجيال، وتكوين مجتمع يسهم في تنمية الحاضر، ويصنع مستقبلاً زاهرًا للوطن.