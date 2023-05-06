رئيس "سدايا": توجيهات القيادة الرشيدة أسهمت في استمرار حركة الحياة بالسعودية إبان أزمة كورونا واستخدام تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي

وبيَّن أن منظومة توكلنا ضمت العديد من المكونات التي تخدم أكثر من 31 مليون مستخدم من الأفراد والقطاعات الأمنية والصحية، هي: تطبيق توكلنا الذي يقدم مجموعة من الخدمات التي تساعد المستخدمين على تقييم حالتهم الصحية وإدارة التصاريح، ويتيح حجز مواعيد لأخذ لقاحات وفحوص كورونا، والإجابة عن الأسئلة الصحية، والتبليغ عن حالات الاشتباه، واستعراض آخر الأخبار والإحصاءات الرسمية، وإصدار الجواز الصحي للفرد وعائلته. وقد أصدر التطبيق أكثر من 26 مليون جواز صحي. مشيرًا إلى أن سدايا أسهمت في استمرارية التعليم وغيره من الخدمات التي قُدمت خلال الجائحة؛ إذ قدم تطبيق توكلنا العديد من الخدمات التي أسهمت في سير عملية التعليم مع ضمان احتواء انتشار فيروس كورونا من خلال الخدمات الآتية: نتعلم بحذر، وتصاريح الطلاب، ونتائج الأبناء، ونتائج ومواعيد اختبارات قياس.