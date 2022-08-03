"خوجة : "التغير المناخي" أكبر التحديات التي تواجه صحة البشر في كوكب الأرض

وأكد أن السعودية من أوائل الدول المهتمة بشأن ملف التغير المناخي، إذ يعد من أهم الملفات العالمية لكونه مرتبطًا بصحة الإنسان ، فتقلبات الطقس وتبدّلات الحرارة أمرٌ طبيعي مع اختلاف الفصول، لكن حين تزيد حدة هذه التغيرات وتصبح غير اعتيادية وطويلة الأمد تسمى هذه الظاهرة بالتغير المناخي، وذلك يؤدي بشكل عام، إلى ارتفاع في درجات الحرارة وتغيرات في نسبة هطول الأمطار وما يتبعها من نتائج كذوبان الجليد القطبي، وارتفاع مستوى سطح البحر، وفترات جفاف وعواصف شديدة القوة وكل ذلك ينعكس على صحة أفراد المجتمعات، وبالفعل بدأت هذه التأثيرات بالظهور حول العالم.