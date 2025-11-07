الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتصدر التحول الرقمي وتفوز بست جوائز في ملتقى الحكومة الرقمية 2025

وفي عام 2024، كرمت الوزارة في منتدى كفاءة الإمارات بالتعاون مع جامعة الدول العربية بعد تحقيقها معايير متقدمة في إدارة الموارد المالية والإدارية، وحصولها على المركز الثاني كأفضل جهة حكومية في المملكة. كما فازت عام 2023 بـ جائزة الشارقة للاتصال الحكومي عن فئة أفضل ممارسة اتصال حكومي بفضل حملاتها الاتصالية المبتكرة، فيما حصدت عام 2022 جائزة أفضل منظومة اتصال حكومي عن مبادرة "تطوع بخبرتك"، إلى جانب جائزة أفضل مبادرة لتمكين المرأة عربيًا والمركز الثاني عالميًا في الفئة ذاتها.