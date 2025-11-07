الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتصدر التحول الرقمي وتفوز بست جوائز في ملتقى الحكومة الرقمية 2025

تسجّل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حضورًا متقدّمًا في ميدان التطوير التقني، من خلال تبني حلول رقمية مبتكرة تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تسريع التحول الرقمي وتعزيز الشفافية والموثوقية.
وعزّزت الوزارة هذا الحضور بفوزها بست جوائز في ملتقى الحكومة الرقمية 2025، حيث حققت المركز الأول في مؤشر قياس التحول الرقمي بنسبة 95.24% متفوقة على أكثر من 200 جهة حكومية، والمركز الثاني في مؤشر كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي بنسبة 92.41%. كما نالت جائزة أفضل مبادرة للشمولية الرقمية عن مبادرة "البطاقات الرقمية الاستباقية للأشخاص ذوي الإعاقة"، وجائزة أفضل تبنٍ لتطبيقات الذكاء الاصطناعي عن مبادرة "الرقابة الذكية لسوق العمل"، إلى جانب شهادتي تميز في البنية المؤسسية الوطنية (NORA) والنضج المالي الرقمي.
وتأكيدًا لريادتها في منظومة التحول الرقمي والاتصال المؤسسي، حققت الوزارة عددًا من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية خلال العامين الماضيين، من أبرزها جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون الخليجي 2025 عن فئة المؤسسة الحكومية المتميزة رقميًا، وجائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2025 عن فئة أفضل الحملات ذات التأثير الإيجابي في وعي الشباب وممارساتهم.
كما صُنفت الوزارة ضمن أفضل ثلاث منظومات حكومية متكاملة في القطاع، ونالت جائزة الملك عبدالعزيز للجودة - المستوى الذهبي (فئة القطاع الحكومي) لعام 2024، وجائزة التميز الحكومي العربي 2024 عن فئة أفضل وزارة عربية.
وفي عام 2024، كرمت الوزارة في منتدى كفاءة الإمارات بالتعاون مع جامعة الدول العربية بعد تحقيقها معايير متقدمة في إدارة الموارد المالية والإدارية، وحصولها على المركز الثاني كأفضل جهة حكومية في المملكة. كما فازت عام 2023 بـ جائزة الشارقة للاتصال الحكومي عن فئة أفضل ممارسة اتصال حكومي بفضل حملاتها الاتصالية المبتكرة، فيما حصدت عام 2022 جائزة أفضل منظومة اتصال حكومي عن مبادرة "تطوع بخبرتك"، إلى جانب جائزة أفضل مبادرة لتمكين المرأة عربيًا والمركز الثاني عالميًا في الفئة ذاتها.
وتؤكد هذه الإنجازات مكانة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كإحدى أبرز الجهات الحكومية الرائدة في التحول الرقمي، من خلال تطوير بنيتها التقنية وتكامل أنظمتها الإلكترونية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتسهيل وصول المستفيدين إليها وفق أعلى معايير الكفاءة والابتكار.