ترخيص فوري لـ12 نشاطًا.. "الصحة" تُعدد جوانب تشجيع الاستثمار في القطاع

وقامت الوزارة باعتماد 12 نشاطًا صحيًّا فوريًّا يتم من خلاله إصدار الترخيص بشكل فوري، وأن المدة الزمنية لإصدار أي ترخيص صحي آخر تتراوح ما بين يومين إلى خمسة أيام عمل، باستثناء نشاط المستشفيات، لأنها تصنف من المنشآت الصحية ذات الخطورة العالية؛ حيث يستغرق إصدار الترخيص لها ما بين عشرة إلى عشرين يوم عمل كحد أقصى بعد اكتمال متطلبات الترخيص.