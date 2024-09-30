مساعي تقليص البطالة تقترب من هدف الرؤية.. هذا ما حققته السعودية في الربع الثاني من 2024

منذ إطلاق سمو ولي العهد رئيس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان –حفظه الله–، رؤية 2030 والمواطن السعودي يتلمس عن كثب انخفاضًا ملحوظًا في نِسَب البطالة؛ فقد استهدفت الرؤية وصول المعدل إلى 7% فقط، ومنذ ذاك الوقت وهناك تقدم يشي بالوصول إلى الهدف قبل الأوان على الرغم من التحديات الجسام التي تواجه الاقتصاد العالمي برمته؛ بفعل التوترات الإقليمية، وارتفاع معدلات التضخم العالمية، والركود الاقتصادي.