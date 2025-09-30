ضبط 10 مهربين ومروّج بـ(360 كجم) مخدرات و(85 ألف قرص) بجازان وعسير

نجحت الجهات الأمنية، ممثلة في حرس الحدود والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، في تنفيذ عدة عمليات نوعية بمنطقتي جازان وعسير، أسفرت عن إحباط تهريب وترويج كميات كبيرة من المخدرات، والقبض على (11) متورطًا من بينهم مخالفون لنظام أمن الحدود ومواطن، وتسليم المضبوطات لجهات الاختصاص.
وقبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على خمسة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهم (60) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و(33,736) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وسُلّموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.
كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في القطاع نفسه على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهما (260) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وسُلّما والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي سياق متصل قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة جازان لترويجه (51,380) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي حيث أُوقِف واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقه وأُحيل إلى النيابة العامة، فيما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهما (40) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وسُلّما والمضبوطات لجهة الاختصاص، ليبلغ إجمالي المضبوطات (60) كيلوجرامًا من الحشيش و(300) كيلوجرام من القات و(85,116) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وإجمالي المقبوض عليهم عشرة أشخاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي أنشطة ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات عبر الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:995@gdnc.gov.sa)، مؤكدةً أن جميع البلاغات تُعالج بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المُبلِّغ.