ضبط 10 مهربين ومروّج بـ(360 كجم) مخدرات و(85 ألف قرص) بجازان وعسير

وفي سياق متصل قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة جازان لترويجه (51,380) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي حيث أُوقِف واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقه وأُحيل إلى النيابة العامة، فيما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهما (40) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وسُلّما والمضبوطات لجهة الاختصاص، ليبلغ إجمالي المضبوطات (60) كيلوجرامًا من الحشيش و(300) كيلوجرام من القات و(85,116) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وإجمالي المقبوض عليهم عشرة أشخاص.