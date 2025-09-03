الطرق العلاجية الجديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي في المؤتمر الدولي الخامس لمستجدات أمراض السكري والسمنة

وأكد الدكتور راشد، بأنه لا يوجد علاج للسكر يقضي عليه نهائياً، بل هناك علاجات لتأخير مراحل السكر من النوع الاول لمدة سنتين، ويعطى لعائلة معينة فيها قابلية مرضى السكر من النوع الاول تعطى هذا الدواء وهو يأخر مرض السكر في الاطفال لمدة سنتين، لكن كعلاج نهائي لمرضى السكر النوع الاول للان لا يوجد، مشيرا إلى أن المؤتمر سيعرض بعض طرق استخدام الذكاء الاصطناعي في علاجات السكر والسمنة، لاسيما وأن الذكاء الاصطناعي يقدم معلومات طبية تساعد الأطباء في التشخيص والعلاج أو التاريخ المرضي.