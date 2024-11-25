"جامعة المؤسس" تطلق أولى دورات تعلّم مبادئ اللغة والثقافة الصينية

يُذكر أن جامعة الملك عبدالعزيز أنشأت معهد العلوم والثقافة الصينية؛ ليسهم في نقل وتوطين المعارف والتقنية للمملكة من جهة، والعمل على إيصال الرسالة والثقافة الأكاديمية للمملكة إلى المؤسسات الأكاديمية والبحثية الصينية والاستفادة من التطور العلمي الأكاديمي، بعد أن كان سابقًا مركز تبادل العلوم والثقافة الصينية في العام 1440، والتي جاءت فكرته انسجامًا مع توقيع مذكرة التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين في المجال التعليمي، واستجابة للتوجيهات الكريمة الصادرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في أثناء زيارته لجمهورية الصين الشعبية.