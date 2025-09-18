نهاية دعم Windows 10 تسرّع اعتماد Windows 11 Pro

وفي بيئات العمل الهجينة المنتشرة اليوم، حيث يتواصل الموظفون ويتبادلون البيانات من أي مكان وفي أي وقت، يصبح الأمان والكفاءة عنصرين بالغَي الأهمية. يُعد Windows 11 Pro أكثر أنظمة تشغيل Windows أمانًا حتى الآن، إذ يوفر أساسًا متينًا لا يقتصر على تعزيز وضعك الأمني فحسب، بل يرفع أيضًا من كفاءة الحاسوب بشكل ملحوظ. ويعتمد النظام على مبدأ "الثقة الصفرية" (Zero Trust)، وهو نموذج أمني متطور يتحقق من هوية كل مستخدم وجهاز قبل منح أي وصول. ويضمن ذلك حماية شاملة للبيانات مع تعزيز مستويات الأمان ضد التهديدات السيبرانية، من خلال تطبيق مصادقة دقيقة، وتفويض مُحكم، وتقييد الوصول إلى ما هو ضروري للغاية فقط.