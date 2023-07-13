"العنقري" عضواً لمجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين 2023-2024م

ويأتي هذا التجديد تأكيداً للدور الجوهري الذي يؤديه الدكتور العنقري في المجلس إضافةً إلى الجهود المبذولة التي توليها الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين لمهنة المراجعة الداخلية بدعم غير محدود من القيادة للمنظومة الرقابية وللمهنة وممارسيها.