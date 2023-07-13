"العنقري" عضواً لمجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين 2023-2024م

جدد المعهد الدولي للمراجعين الداخليين عضوية رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري في مجلس إدارة المعهد لعام 2023م-2024م.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المعهد في ختام المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين الذي أقيم في العاصمة الهولندية أمستردام من 10 - 12 يوليو الجاري.
ويأتي هذا التجديد تأكيداً للدور الجوهري الذي يؤديه الدكتور العنقري في المجلس إضافةً إلى الجهود المبذولة التي توليها الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين لمهنة المراجعة الداخلية بدعم غير محدود من القيادة للمنظومة الرقابية وللمهنة وممارسيها.