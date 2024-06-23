لأول مرة.. الحجاج العراقيون يغادرون من مطار الطائف وصولاً إلى بغداد

وتابع: نأمل أن تكون نقطة البداية، ثم ستكون هناك رحلات سياحية بين البلدين، موضحًا أن الطائف مدينة تاريخية تعود إلى آلاف السنين ولها رونقها وجماليتها السياحية والأثرية والدينية كذلك.