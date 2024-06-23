لأول مرة.. الحجاج العراقيون يغادرون من مطار الطائف وصولاً إلى بغداد

قال رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق سامي المسعودي: إن الرحلات بين المملكة العربية السعودية وبلاده، تعكس حجم العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وأضاف في تصريحات له لقناة "الإخبارية": لأول مرة في تاريخ البلدين، الحجاج العراقيون يغادرون من مطار الطائف الدولي وصولاً إلى مطار بغداد.
كما أعرب عن أمله باستمرار الرحلات بين الطائف والعراق، مؤكدًا أنها لن تكون الأخيرة.
وقال: في مدينة الطائف الجميلة وللمرة الأولى في تاريخ البلدين، أن تنفذ رحلات منتظمة لحجاج بيت الله، ضيوف الرحمن، وأن يكون التفويج العكسي من مطار الطائف.
وتابع: نأمل أن تكون نقطة البداية، ثم ستكون هناك رحلات سياحية بين البلدين، موضحًا أن الطائف مدينة تاريخية تعود إلى آلاف السنين ولها رونقها وجماليتها السياحية والأثرية والدينية كذلك.
وأضاف: الطائف بالنسبة لأهل العراق أقرب لمكة المكرمة من مطار جدة، مشيدًا بتبسيط الإجراءات فيها.